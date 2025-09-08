Cuando los ciudadanos te dan un voto de confianza, es porque las cosas las estamos haciendo bien (VIDEO)

Bruno Fiorini, Secretario de Hacienda de la Municipalidad de General Pinto realizó un rápido análisis tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en el distrito de General Pinto, logrando, entre otras cosas que se dieron por primera vez, ganar en todas las mesas.

En medio de los festejos en la noche de ayer, se refirió a las nuevas incorporaciones en el quipo de trabajo, pero sobre todo a los logros de la Gestión, como el desembarco de un importante feed lot que se construye a la vera d ela Ruta 188, cerca de Coronel Granada, y las condiciones impositivas y facilidades para instalarse que el Ejecutivo a través de sus áreas otorga a aquellos empresarios que vean en el distrito una oportunidad.

Finalmente concluyó en que el voto de la gente es la confianza porque se está trabajando bien por la comunidad.