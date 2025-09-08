IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: caballo suelto sobre la Ruta 33
Una lectora, envía esta imagen para alertar sobre la presencia de un caballo sobre la Ruta 33, entre el Acceso Cebte ario (de la Vurgen) y el cruce de las rutas 288 y 33.
Hace poco más de un mes, un caballo que se había apartado de su tropilla, corriendo por la Futa 33, a esta misma altura dio contra una camioneta que circulaba por el lugar.
