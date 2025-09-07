General Pinto: Bruno Di Nucci, el 1° candidato pro Fuerza Patria, ya emitió su voto

El representante del oficialismo distrital y provincial, sufragó esta mañana alrededor de las 11.30 horas en la Mesa N° 6 en la Escuela N° 1.

Di Nucci, actual Coordinador de las Delegaciones de los Pueblos y las Instituciones, tuvo una activa campaña, en la que mezcló su rol como funcionario y su papel como candidato; en consecuencia, sostuvo que dieron todo y ahora, solo resta esperar el acompañamiento de los vecinos.