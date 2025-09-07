Violento choque entre una moto y un automóvil dentro de la ciudad en General Villegas

Esta mañana pasadas alrededor de las 11 horas un automóvil y una moto protagonizaron un violento accidente en la intersección de las calles Maipú y Monte Santiago.

El conductor de la moto, que presentaba un corte en un pie, no podemos asegurar si hubo fractura, fue trasladado al hospital. El del auto, ileso.

Dado que hubo una persona herida, los vehículos permanecían en el lugar hasta tanto se determinara el estado del paciente.

Los incidentes vehiculares en la ciudad se continúan dando con llamativa y preocupante frecuencia; en la mayoría de los casos, serían evitables, si la velocidad de circulación por las calles fuera morigerada y en las esquinas, se frenara en todos los casos.