Accidente fatal en la Ruta 226: identidades de los involucrados y estado de salud del sobreviviente

Anoche, a las 20:40 horas, una camioneta Ford Ranger embistió de atrás a dos motos que circulaban por la Ruta 226 en dirección a Tres Algarrobos.

El hecho ocurrió en el kilómetro 608, a unos 20 kilómetros de la vecina localidad, hacia donde se dirigían los motociclistas, de acuerdo a lo sprimeros datos.

Como consecuencia del fuerte choque, dos personas perdieron la vida, y una tercera, todos ocupantes de las motos, una 110 cc. y otra 150 cc. de General Villegas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Julio César Juaristi, de 25 años y Bruno Daniel Miranda, de 16 años, quienes fallecieron en el lugar.

El tercer ocupante de la moto, Darío Benjamín Juaristi, de 18, quien sufrió un TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano) con una pequeña fractura y hematoma, contusión pulmonar y excoriaciones múltiples, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado en Terapia Intensiva, estable y con evolución favorable.

En tanto el conductor de la Ford Ranger, Juan Ignacio Ramos, de 32 años, oriundo de El Porvenir, radicado en general Villegas, resultó ileso, pero visiblemente afectado emocionalmente por lo ocurrido.

Acerca de las causas que provocaron el trágico hecho son materia de investigación, más allá de las presunciones que en primera instancia trascendieron. Oficialmente no hay determinaciones.