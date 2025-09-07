Votó Sol Fernández, candidata a senadora provincial en 4° lugar por Fuerza Patria

La actual concejal del bloque peronista, y candidata a senadora provincial por la Cuarta sección electoral, emitió su voto en la Mesa N° 17 en el Jardín N° 901.

La edil estaba acompañada, entre otros por el concejal Gerardo Chichiri, a quien se lo ve detrás suyo al momento de colocar el voto en la urna.

Fernández permanecerá durante toda la jornada en nuestra ciudad y los resultados la encontrarán junto a su equipo.