Quedó habilitado el tránsito en la Ruta 226 donde ocurrió el accidente

Esta madrugada, a la 1:00 horas, el personal de la Policía de Seguridad Vial habilitó el tránsito con normalidad en el kilómetro 608 de la Ruta Nacional 226 donde anoche, alrededor de las 20:40 horas, dos motos fueron embestidas por una camioneta.

Como consecuencia del impacto, dos hombres de 25 y 16 años fallecieron en el acto y uno de 18 resultó herido. El conductor de la pick un, resultó ileso.

A raíz de ello, y hasta tanto no fueron realizadas las pericias de rigor, el tránsito fue desviado por caminos alternativos.