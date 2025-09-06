IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: durmiendo bajo el cielo de General Villegas

Esta mañana una lectora de Distrito Interior envió esta imagen preocupada y sorprendida por la escena.

En el barrio Plan Federal sobre la calle Puesto del Marques, un hombre, aparentemente, profundamente dormido sobre la vereda, dándole la espalda a la calle, como si la luz del día lo hubiese sorprendido. Sin embargo podía tratarse también de alguien que estuviera atravesando algún problema de salud.

Por ese motivo, más allá de haber compartido la imagen con nuestro medio, llamó al SAME que intervino trasladándolo al hospital.

De acuerdo a la información recabada, el vecino estaba durmiendo.