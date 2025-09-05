Un camión derramó su carga en la Ruta 188 entre Banderaló y Larroudé

Ocurrió esta tarde en el alteo, un tramo de la Ruta 188, que es atravesada por el Río V.

Según refirieron los testigos, se produjo cuando el rodado paso por arriba las deformaciones qué el asfalto presenta en el lugar.

«Se desarmó el acoplado y se le cayó el maíz’, relató el lector que tomó y envió las imágenes al 3388 672080 (WhatsApp directo con Distrito Interior).

Rn estos momentos la Policía se encue tra en el lugar, mientras se aguardaba la llegada de bomberos para limpiar la traza.

Por el momento, tarde de este viernes, circular con precaución hasta tanto sea superafs la situación