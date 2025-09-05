El encendido discurso de Guerrera en el cierre de campaña (VIDEO)

Desde el comienzo de sus palabras hasta el final, el ex intendente de General Pinto y actual presidente de la Cámara de Diputados, el conductor de Fuerza Patria en General Pinto; brindó un discurso cargado de mensajes que impactaron directamente en la comunidad, realizando anuncios de gobierno, como la eximición de Tasas municipales s aquellas empresas que pretendan radicarse en el distrito, respondiendo, de algún modo a la propuesta de uno de los candidatos rivales.

A su vez, se centró por un momento en el modelo que el Gobierno de Javier Milei, el que, luego de repasar los recortes que más impacto tienen en los jubilados, discapacitados y la obra pública, dijo que si logra implementarlo en la provincia, perjudicará seriamente a distritos como el de General Pinto.

Finalmente, al hablar de la renovación que representa la Lista que encabeza Bruno Di Nucci, adelantó que ya trabajan de cara al 2027, reafirmando que éste no ha sido un armado electoralista para esta instancia. En ese sentido dijo que ellos están poniendo la cara todos los días, y no aparecen cada dos o cuatro años, reafirmando de ese modo el destino que la Gestión local tiene para todo el Partido de General Pinto.