Es con vos, es con nosotros: Sergio Ruíz analizó lo que la campaña le dejó a su nuevo espacio (VIDEO)

El candidato de Es con vos, es con nosotros, la última Lista en ser presentada, repasó lo que le les dejó la campaña y lo que en ella pudieron transmitirle a la gente.

Insistió, como en otras oportunidades, en la importancia de lograr una banca en el Concejo, ya que le otorgará al debate, una mirada distinta, no solamente de los problemas de General Villegas, sino del modo y las herramientas que aportaría para su resolución.

En ese sentido, mencionó algunos de las cosas a mejorar y las ideas con las que desembarcaría, en caso de obtener la cantidad de votos necesarios este 7 de septiembre