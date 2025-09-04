«Si bien soy de Germania llevaré al Concejo las voces de todo el distrito» (VIDEO)

Martín Moreno, ocupa el 3° lugar a concejal en la Lista de Fuerza Patria.

Si bien ha tenido una cercanía con el Gobierno de turno, no había participado activamente como en esta oportunidad en política.

Actualmente trabaja en la Escuela Agropecuaria de su localidad y es el entrenador de las divisiones inferiores de uno de los clubes.

Al recibir la propuesta, motivada por su rol protagónico en la comunidad, no dudó en aceptar y se sumó activamente en la campaña, recorriendo todo el distrito, manifestando su intención de acompañar al Delegado de Germania, pero sobre todo, recoger las inquietudes de los vecinos de todos los pueblos y plasmar sus inquietudes y necesidades en el Concejo, o al Ejecutivo.

Por su edad, representa junto a Bruno Di Nucci, el candidato en 1° lugar de Fuerza Patria, el recambio generacional que, aseguran desde el espacio que conduce Alexis Guerrera, les indicó la gente como necesidad hacia el futuro.