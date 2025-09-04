Las mejores expectativas en la Escuela Técnica por la organización por la Fiesta del Día del Maestro (VIDEO)

Nicolás Suarez, presidente d ela cooperadora y la Directora del establecimiento, Inés Mazzone, hablaron de este desafío que junto a al boliche bailable Winter decidieron emprender.

Luego de algunas reformulaciones y cambios, que le agregaron propuestas al evento que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre por la noche, se pusieron a la venta las tarjetas con los nuevos precios (más baratas las tarjetas), lo que les permitió inmediatamente aumentar el flujo de tarjetas que se adquieren.

La Fiesta del Día del Maestro tendrá un show en vivo con el Tributo a Ricardo Arjona, con el que se encuentra actuando Federico Cufré, además habrá DJ, Fiesta Retro; además, un food truck con diferentes comidas, entre otras.

Destacan especialmente que habrá sillas, por lo tanto, no faltará comodidad.

Las tarjetas pueden ser solicitadas al teléfono 3388 415699.