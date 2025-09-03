LLA de General Villegas mantendrá su postura de control en el Concejo más allá del resultado el domingo (VIDEO)

Josefina Caramés, 1° candidata libertaria, y María José Echave, 3°, hablaron de cara a los últimos días de campaña, en la que han recorrido principalmente la ciudad cabecera, aunque visitaron algunos de los pueblos que integran el distrito.

Con una fuerte impronta sobre el control al manejo de fondos, el bloque, más allá del resultado, y en consecuencia, cómo quede conformado, seguirán trabajando en la misma línea, aunque los proyectos no serán abandonado, ni se dejarán de presentar.

Hoy que el Gobierno de Javier Milei, que ha sido en el espacio de La LIbertad Avanza su bandera para desplegar la campaña, se encuentra envuelto en una serie de escándalos, justamente sospechado de casos de corrupción, las candidatas aseguran que no sienten el impacto en lo local.