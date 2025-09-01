Robó una moto en Villegas, lo aprehendieron, tras persecución, cerca de América

Personal comisaria de Rivadavia junto a personal del Comando Patrulla Rural de Rivadavia, a raíz de la solicitud de colaboración en Investigación Penal Preparatoria caratulada Hurto de Moto, hecho contra la propiedad ocurrido en General Villegas, procedieron a la aprehensión de una persona de sexo masculino que conducía la motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ, que había sido sustraída en horas de la noche del día 31 de Agosto en el barrio Provincias Unidas.

Luego de un rastrillaje realizado sobre ruta 33 y ruta 70 debido a que el mismo ladrón se había escondido en una zona de pastizales, se logró el secuestro del rodado.

Tanto el sujeto que alterna su estadía entre Villegas, América y General Pico, como lo seuñciesyrado, están a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6, a cargo del Dr. Fabio Arcomano, del Dpto. Judicial Trenque Lauquen, de acuerdo a lo informado a Distrito Interior por Comisario Inspector, Julio Cesar Silva, Jefe Departamental de Rivadavia.