Auto colisionó de atrás a una camioneta en una de las rotondas de General Villegas
Un Ford Focus y una Camioneta Fird Ranger protagonizaron una inusual colisión en la Avenida Arquitecto Carrozzi y Avenida Mitre, cuanso ambos ingresaban a la rotonda en esa intersección.
De acuerdo a lo relatado por testigos, la pick up habría aminorado la.marcha prácticamente a cero para dar paso a un vehículo que circulaba dentro de la rotonda, por lo que el conductor del auto no pudo frenar a tiempo, prodiciendose el fuerte choque que dejó en el rodado de menor porte, importantes daños materiales.
El hecho no registró heridos, por lo que acordaban entre las partes. Una de las cuales crecería del seguro automotor obligatorio.