General Pinto: tres jóvenes ciudadanos que decidieron ser parte de una Lista en estas elecciones (VIDEO)

Sergio Papay (Chochi), María Cataldo (Pupi) y Vito Riperto representan, entre otros integrantes de la lista del oficialísimo pintense, la nueva camada de ciudadanos que decidieron participar en política.

En el caso de los entrevistados por Distrito Interior, todos suplentes a concejales en 1°, 2° y 3° coincidieron en que entendieron que pretender cambios sin involucrarse, solamente hablando con sus familias, en sus grupos sociales, o expresándose en las redes, no lograrían modificaciones que consideran importantes, necesarias para hacer de la ciudad el distrito, un lugar cada vez mejor para vivir.

Así fue como aceptaron las propuestas y terminaron por dar el si, aunque los lugares que ocupan no son preponderantes políticamente hablando, sin embargo entienden que es la mejor forma de adquirir experiencia y conocer desde adentro los mecanismos que existen para llevar adelante y concretar proyectos, propuestas, que pueden ser propias o surgidas a partir de lo que la gente, en las recorridas o al saber que son parte de un espacio político les comenta.

Los tres tienen además, por sus trabajos particulares y sus pasiones, la música y el deporte, entre otros, una vida social activa, algo que se refleja en la naturalidad con que están enfrentando este desafío.

Sobre esta nueva generación de ciudadanos en política, Bruno Di Nucci, el primer candidato a concejal por Fuerza Patria, dijo en la primera entrevista una vez que fue confirmado en este lugar, que habían entendido la necesidad de cambio que planteaba la sociedad al Gobierno de General Pinto; lo que fue oído y en consecuencia se le está dando respuesta con la Lista, sin embargo, aunque jóvenes también, Tanto Di Nucci, como la candidata en 2° lugar, Vanessa Suarez, ocupan lugares preponderantes en el esquema público y tienen experiencias en ellos.

Este es un motivo más, aseguran desde Fuerza Patria, para que los vecinos confíen en el Gobierno de General Pinto, en el espacio político que conduce Alexis Guerrera, votando la Lista; seguros que el distrito continuará desarrollándose, más allá que reconocen, son tiempos de mucha presión económica, dada la realidad que atraviesa el país y la provincia. Aún así, continúan haciéndose obras, brindando propuestas culturales y deportivas, y no se deja de acompañar a las instituciones de cualquier índole, ni a aquellos vecinos que lo requieran, remarcan.