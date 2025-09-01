Por el estado de los caminos de Ameghino, la cooperativa eléctrica tuvo inconvenientes para atender reclamos rurales

Su perfil en redes sociales fue el canal de comunicación del ente responsable de la prestación del servicio eléctrico en la vecina ciudad, con sus usuarios, especialmente los rurales que se vieron afectados por las copiosas lluvias que al igual que la región afectaron a Ameghino.

A última hora de este domingo dos fotografías acompañando un posteo en el que agradecen a la estancia La Julieta, por la ayuda que brindaron al momento de requerirla ante la imposibilidad de poder salir con al menos una de las camionetas que se había encajado; evidencian la odisea de trabajar en esas condiciones por la meteorología y el estado de los caminos.

Los 115 milímetros aproximadamente, cantidad que se dio en mayor o menor medida en toda la zona, complicaron a quienes a pesar del agua debían dar respuesta; sin embargo, en honor a la verdad, quizá porque en ese caso fue hecho público; no en todos los distritos se vio parte de la red caminera tan afectada.

En estos casos dado que llovió una importante cantidad, pero no de manera repentina, los canales, de estar en condiciones de mantenimiento, suelen drenar, evitando este tipo de postales; no obstantes, siempre apelando a la objetividad, el no tener precisiones al respecto, lo mencionado es una mera presunción sobre una posibilidad.

Antes, la cooperativa había emitido un comunicado en el que expresaba lo siguiente:

«A raíz de la intensa jornada de lluvias registrada en las últimas horas, se han producido inconvenientes en el suministro de energía eléctrica en distintas zonas rurales de nuestra área de cobertura. Afortunadamente, en la ciudad no se registraron cortes y el servicio se mantiene con total normalidad. Las complicaciones más graves se presentan en áreas rurales, donde los caminos permanecen anegados e intransitables, dificultando seriamente el acceso del personal técnico con los vehículos de la cooperativa. A pesar de estas adversidades, se logró restablecer el servicio en varias parajes gracias al esfuerzo del equipo de trabajo.

Mañana Lunes se continuará con las tareas de normalización en aquellos sectores a los que sea posible acceder, priorizando siempre la seguridad de los operarios y vecinos. Las zonas que aún permanecen sin suministro eléctrico incluyen Los Cisnes, Los Horneros, Tres Islas, entre otras.

Agradecemos la comprensión de los usuarios afectados y reiteramos nuestro compromiso de restablecer el servicio lo antes posible en todos los sectores. Seguiremos informando ante cualquier novedad».