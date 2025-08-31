Los primeros candidatos a senadores de Potencia en la Cuarta visitaron General Villegas

El 1° lugar de la nómina en la Cuarta sección electoral lo ocupa Andrea Passerini y el 2° Fabio Bollini.

En General Villegas cuentan con un integrante que ocupa el 3° como suplente; Fernando Pasquali.

Los candidatos pasaron por la ciudad donde en diálogo con Distrito Interior se refirieron a las ideas que persigue el espacio nacido para estas elecciones, del que aseguran tiene larga vida hacia adelante.

La mirada, tal vez por la pertenencia comercial de Passerini, el foco está puesto en el sector agropecuario.

Potencia es el espacio integrado por el MID y el partido UNIR que impulsa María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).