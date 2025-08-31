Un grupo de mujeres elaboraron comida que repartirán en los barrios El Chaparral y Atardecer de General Villegas

Un grupo de mujeres autodefinidas como «Guerreras Valientes», todas de General Villegas, que se reúnen los miércoles en sus viviendas, para abordar distintas problemáticas que tienen en sus barrios, al tiempo que comparten una palabra y reflexiones bíblicas, decidieron esta tarde reunir los ingredientes que pudieran, y elaborar comida para repartir entre las familias afectadas por la lluvia en los barrios El Chaparral y Atardecer.

Ludmila Echeverría, que es una de las caras visibles de este grupo, contó a Distrito Interior que luego de proponer la idea cinco se sumaron y ya son 10 para esta tarea, aunque destacó que son unas 30 las que se reúnen frecuentemente.

Guiso de arroz y fideo y tortas fritas es lo que consiguieron elaborar y en algunos minutos, este atardecer comenzarán a repartir las porciones.

Consideran que el estado en que se encuentran los barrios mencionados, impiden a algunos vecinos salir a comprar lo necesario para la cena; mucho de ellos son ancianos o tienen hijos pequeños, por lo tanto su acción será de gran ayuda.

Por el momento esto es por hoy, de continuar el mal tiempo mañana, podrían repetir.

El contacto fue oportuno para comunicar que aquellas mujeres que quisieran sumarse a «Guerreras Valientes» están invitadas; solo deben ponerse en contacto a traves d elas redes sociales.