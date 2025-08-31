Debido a la caída de árboles, por seguridad para la gente, se cerró el Parque de General Pinto hasta nuevo aviso

Otro de los lugares afectados por el fuerte viento de esta madrugada en General PInto fue el Parque Municipal «Martiniano Charras» donde cayeron varios árboles de diferentes especies.

Algunos de ellos quedaron atravesados en los caminos interiores, incluso, algunas ramas quebradas, quedaron sobre las copas con riesgo de caída.

Por este motivo, y hasta tanto no se hayan retirado, y descartado cualquier riesgo de caída que represente algún tipo de peligro para los concurrentes, el municipio decidió cerrar el acceso vehicular y peatonal en todo el perímetro hasta nuevo aviso.

Se solicita a la población evitar la concurrencia al lugar.

Se estima que mañana, si el clima lo permite comenzarán las tareas de remoción en el lugar.