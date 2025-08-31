Actualizado: la lluvia caída en todo el distrito de General Villegas

Las precipitaciones se dieron de acuerdo a lo esperado, promediando los 80/90 milímetros en todo el territorio, aunque dado lo extenso, las mediciones resultan muy dispares entre las localidades. Actualización de las 12:30 horas.

General Villegas 95 mm.

Elordi 70 mm.

Santa Eleodora 125 mm.

Piedritas. 105 mm.

Villa Saboya. 110 mm.

Villa Sauze. 50 mm.

Emilio V. Bunge. 75 mm.

Banderalo. 52 mm.

Santa Regina. 94 mm.

Cañada Seca. 115 mm.

Pichincha. 176 mm.

Coronel Charlone. 74 mm.