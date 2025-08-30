Puerta de vidrio explotó en un local de General Villegas, descartan vandalismo

Esta noche la Policía fue acertada por la rotura de una puerta de vidrio en un local ubicado en la calle Rivadavia, entre San Martín y Pringles, donde funcionó anteriormente el Consejo Escolar, hoy el lugar está vacío.

Hasta allí llegó personal policial, que de acuerdo a lo expresado, tras haber observado las cámaras de seguridad, habría explotado solo, descartando un ataque vandálico (en principio).

Un vecino que observó los vidrios en la vereda, fue quien dio aviso de lo ocurrido.