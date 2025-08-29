Un hombre de Villa Saboya fue hallado sin vida dentro de un auto en Rufino
Un hombre oriundo de Villa Saboya fue encontrado sin signos vitales dentro de un auto, esta mañana, en la primer cuadra de la calle Galán en la ciudad santafecina.
De acuerdo a los informado por Rebeca Rodríguez de «El Diferente» en «Cancha Rayada», el hombre tendría entre 60 y 65 años y viajó en el vehículo del comisionista de Villa Saboya y mientras el comisionista realizaba tareas en el centro, aparentemente el vecino se descompensó y falleció.
Según indicó la colega, vecinos se percataron del hombre sentado dentro del auto y al no responder los llamados, decidieron dar aviso al servicio de emergencias EMCo quienes realizaron las maniobras de rehabilitación pero no dieron resultados positivos, por lo que fue convocada la Policía e intervino el Fiscal de turno.