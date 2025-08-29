Pequeñas acciones que hacen una gran diferencia: la Escuela Especial agradeció una valiosa donación a Todo Hogar (VIDEO)

Su Director, Franco Borda recibió de manos de Mauricio Piñel, propietario de Todo Hogar, un horno microondas que el colegio necesitaba imperiosamente para los alumnos y docentes al mediodía.

En este caso el precio de este electrodoméstico, no se compara con el valor por la utilidad de su uso.

Existía la posibilidad de que sea gestionado a través de los canales institucionales, pero el tiempo de demora, hacía imposible la espera. Razón por la que iniciaron una campaña que iniciaron en las redes del establecimiento.

Enterados de esta necesidad, a raíz del mensaje del papá de un alumno del establecimiento, en el programa las Cosas por el Aire (sábados en FM Peregrina) se logró el contacto con Todo Hogar y el resultado fue la razón de esta entrevista.

Acciones que parecen simples, hacen la gran diferencia.