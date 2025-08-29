Volcó un camión en la Ruta 33 entre Cañada Seca y Rufino

Este jueves alrededor de las 19:30 horas un camión que transitaba por la Ruta Nacional 33 entre la ciudad de Rufino y Cañada Seca (en esa dirección), tirando un acoplado, volcó sobre la banquina debiendo el chofer, oriundo de General Lavalle, Córdoba, ser retirado del interior y luego asistido por una posible fractura, tras el traslado del servicio de emergencias.

Trabajaron en el lugar Bomberos de Rufino y el Comando Radioeléctrico. (Foto: FM Rufino)