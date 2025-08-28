Cambiaron las autoridades en Cáritas General Villegas y plantean importantes cambios en el funcionamiento (VIDEO)

Carlos Ferreyra asumió la Dirección de Cáritas hace unos días; desde entonces se ha propuesto junto al resto de los colaboradores llevar a cabo un importante cambio interno de la pata solidaria de la Parroquia.

En esta entrevista en la que se encuentra junto a la vice Directora, Marilyn Halatino, se refirieron ambos a los nuevos desafíos, entre los que se encuentra la creación de un taller textil, para el que recibieron la donación de una máquina de coser, aunque el ideal sería contar con dos unidades.

Por otra parte explicaron los cambios que se están dando en las necesidades de la gente, más allá de la ropa, alimentos y artículos de higiene personal.

Son nuevos tiempos para Cáritas, aseguraron, y adelantaron en qué se encuentran trabajando, por el momento, ideas que van tomando forma.