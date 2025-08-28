Lo recaudado con la venta del libro de la SRPGV será para financiar un viaje de la Escuela Especial

Este viernes 29 de agosto a las 19:30 horas se presentará el libro «Historia de la Sociedad Rural de General Villegas 1919-1969», escrito por Analía Cañibano y Ana Lamas.

El lugar será la Biblioteca Pública, Municipal y Popular, ubicada en la calle Belgrano 229.

La entidad, junto a las autoras, decidieron que el monto obtenido por la venta de los libros será destinado a la cooperadora de la Escuela Especial N° 501 para la financiación de un viaje de estudio al Centro Cultural de las Ciencias (C3) y al Planetario.

Es importante destacar que el viaje tiene fecha para el día 10 de octubre, por lo tanto los ejemplares que se adquieran hasta entonces tendrán el destino mencionado.

Este viernes, las autoras compartirán con los presentes detalles de esta obra que es el resultado de una investigación objetiva y exhaustiva sobre la primera etapa de la entidad que los días 12, 13 y 14 de septiembre realizará la Expo Rural, que estaba prevista para el próximo fin de semana, pero debido al pronóstico de mal tiempo meteorológico se decidió posponer. En ese marco se daría esta presentación en sociedad que de todos modos se llevara a cabo.