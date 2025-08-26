Magui Olave y Los Charros confirmados para el Viva Granada el 13 y 14 de septiembre

La fiesta anual que tiene la localidad de Coronel Granada está confirmada para el segundo fin de semana del mes de septiembre y contará con dos grandes exponentes d el amovida tropical, Magui Olave y la tradicional banda Los Charros.

El sábado comenzará la jornada a las 19 horas con números sobre el escenario, en los que participarán artistas locales, luego lo harán Destapados, Kevin Quevedo y se cierra la noche bailando con DJ.

El domingo, día central de esta edición, se llevará a cabo el desfile de entidades al mediodía, luego el almuerzo que estará a cargo de las instituciones de la localidad con variada gastronomía, y por la tarde diferentes números en el escenario.

El sábado cierra Magui Olave y el Domingo, Los Charros.

Todas las actividades son gratuitas.