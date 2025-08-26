Franchesco Guidi, palista de General Villegas, logró doble Medalla de Oro en Paraguay

Franchesco Guidi, palista de tan solo 14 años, perteneciente al club de remo local La Botera, logró dos medallas doradas en el Campeonato Sudamericano de Canotaje, en Asunción, Paraguay para el cual fue convocado.

Guidi las obtuvo en los 1.000 metros en las modalidades K1, individual y K2, junto a Santiago Mañones, representando en ambos casos al seleccionado nacional, pero su cosecha puede ampliarse, ya que tiene nuevas chances de sumar más medallas en 2.000 metros.

Lo logrado hasta el momento ratifica el buen momento del canotaje nacional, y la excelencia de este deporte en el plano local.