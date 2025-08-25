«El 7 de septiembre es la posibilidad de manifestarnos acerca del rumbo a seguir, por eso es importante ir a votar» (VIDEO)

Germán Polari, candidato a primer concejal por Fuerza Patria, sostuvo que lo importante de votar el próximo domingo 7 de septiembre, es la de manifestar el descontento, o reafirmar las convicciones.

A su vez, destacó el rol del concejal, y la importancia que su espacio, como oposición constructiva cuente con el apoyo de los votantes, lo que les permitirá continuar con el trabajo que lleva adelante Sol Fernández, hoy candidata a senadora provincial en 4° lugar.

El ex Jefe de PAMI General Villegas, habló de algunos de los proyectos si logra acceder a la banca, uno de los cuales tiene como eje a los adultos mayores. Por otra parte, rescató el valor de no otorgarle al oficialismo una mayoría automática, dado que de ese modo, habrá consensos y obligará al Ejecutivo a negociar, equilibrando las fuerzas a la hora de gobernar.

Reconoció que no es el mejor momento de su espacio, pero insistió en que la firmeza y claridad en las convicciones y la preparación de cada uno de los integrantes de la Lista, los convierte en una opción segura de que el voto del vecino no será desaprovechado.