El villeguense Bruno Ruíz fue invitado a participar del Campeonato Mundial de Deportes de Combate en Chile

Bruno Ruíz, profesor e integrante del Team Espartanos recibió la semana anterior la invitación formal y oficial para participar del Campeonato Mundial de deportes de combate, kickboxing y artes marciales que se llevará a cabo en el vecino país Chile en el mes de noviembre.

Ruíz en este caso fue convocado como competidor, teniendo en cuenta sus logros deportivos de los últimos años.

La nota recibida, destaca la invitación a participar del Campeonato Mundial Abierto de Copa La Serena, Chile 2025, que tendrá lugar en La Serena, el 22 de noviembre.

El club Zheng Dao, organizador del Campeonato Mundial, se enfoca en promover el deporte, avalado por la Organización Internacional Zheng Dao y CMAMDC Mundial.

De este Campeonato Mundial participarán representantes de Chile, Bolivia, México, Cuba, África, India, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Aruba, Uruguay y Argentina.