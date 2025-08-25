4 Medallas de Oro, Plata y Bronce para Paz Francucci en el Campeonato Nacional U16
La atleta villeguense no para de reafirmar sus condiciones y contundencia en cada competencia representando al club Atlético Villegas; entidad deportiva que incorporó junto al profesor Guillermo Gardoni esta disciplina.
Paz hace horas arribó a la ciudad proveniente de Córdoba donde participó los días 23 y 24, del Campeonato Nacional U16 de CADA (Confederación Argentina de Atletismo), representando a la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA).
Obtuvo 4 medallas:
ORO en Posta 5×80 Femenina
PLATA en 80 mts.
PLATA en Posta Mixta 8×200
BRONCE en 200 mts.