4 Medallas de Oro, Plata y Bronce para Paz Francucci en el Campeonato Nacional U16

La atleta villeguense no para de reafirmar sus condiciones y contundencia en cada competencia representando al club Atlético Villegas; entidad deportiva que incorporó junto al profesor Guillermo Gardoni esta disciplina.

Paz hace horas arribó a la ciudad proveniente de Córdoba donde participó los días 23 y 24, del Campeonato Nacional U16 de CADA (Confederación Argentina de Atletismo), representando a la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires (FAPBA).

Obtuvo 4 medallas:

ORO en Posta 5×80 Femenina

PLATA en 80 mts.

PLATA en Posta Mixta 8×200

BRONCE en 200 mts.