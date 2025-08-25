Tras el clásico de General Pinto, la Policía Comunal emitió un comunicado felicitando a las partes por el comportamiento

Luego de disputado el clásico entre Deportivo General Pinto y Pintense, en el que resultó vencedor el blanco por 2 a 0, el Jefe de la Policía Comunal y el Jefe de la comisaría, emitieron un comunicado mediante el cual felicita a los directivos de ambos clubes y a sus hinchas y simpatizantes por el compromiso asumido con la seguridad en el encuentro.

Del mismo modo destaca que una vez finalizado el encuentro, la salida de ambas parcialidades se dio sin incidentes.

El comisario Julio César Monserrat y el oficial principal, Juan Guevara, Jefe de la comisaría, también refirieron a que todo se había dado de acuerdo a lo planificado y acordado en las reuniones previas mantenidas entre los presidentes de los clubes y las autoridades policiales.