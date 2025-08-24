General Villegas: volvieron las pruebas libres tras casi un año de inactividad

Esta tarde, el circuito del club Eclipse, volvió a ser el centro de atención para los amantes del deporte motor.

La necesidad de la vuelta de las pruebas libres quedó demostrada en la concurrencia del público, por el que se cortaron unas 400 entradas, y de pilotos, unos 80, entre motos y karting de distintas categorías, que llegaron de toda la región.

La actividad comenzó por la mañana y se extendió hasta las 18 horas.

Todo de desarrolló con normalidad, aunque existieron algunos accidentes propios de la actividad; fuera de eso, con un día que desde lo climático acompañó, se vivió como una fiesta.

A modo de adelanto, con fecha aún no confirmada, se está cerca de anunciar la realización de carreras oficiales al lugar. La organización, adelantó a Distrito Interior que están muy avanzadas las negociaciones y es un anhelo por el que se encuentran ultimando los detalles.

El resultado de esta jornada es una acabada muestra que todo está dado para al menos una fecha de campeonato para lo que resta del año, aseguraron con entusiasmo.