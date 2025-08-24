Hubo un héroe en el trágico accidente de la Ruta 5 en la que murieron un padre y sus hijos menores de edad

La tragedia ocurrida ayer sábado por la mañana en la Ruta Nacional N° 5, kilómetro 389,5, donde un hombre y sus dos hijos perdieron la vida, reflejó también un gesto de humanidad y valentía que merece ser contado.

Según informó Diario Noticias de Pehuajó, Cristian Fornes, ex bombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó, se encontraba viajando en sentido Pehuajó – Trenque Lauquen «cuando, segundos después del brutal impacto, fue testigo directo del siniestro. Sin dudarlo, detuvo su vehículo y se convirtió en el primer rescatista en la escena».

«Con experiencia adquirida en sus años de servicio como bombero, Fornes logró sacar del camión en llamas al conductor oriundo de Saladillo, quien había quedado atrapado en medio del fuego. De inmediato, también intervino en el rescate de la mujer de 35 años que viajaba en el automóvil Fiat Argo junto a su familia, y que fue trasladada en grave estado al Hospital ‘Dr. Juan Carlos Aramburu’ de Pehuajó», relató el medio.

«Su reacción inmediata y el temple demostrado en un contexto de desesperación permitieron salvar dos vidas, en un siniestro que ya había dejado tres víctimas fatales. En una jornada marcada por el dolor, la historia de Cristian Fornes se alza como un recordatorio de que la solidaridad y el coraje pueden marcar la diferencia», completó el medio.

El luctuoso accidente ocurrió entre las localidades de Madero y Juan José Paso, allí fallecieron tres personas y una quedó gravemente herida, todos integrantes de una misma familia procedente de Comodoro Rivadavia; murió el padre, de 40 años, y los dos hijos, una adolescente de 15 años, un niño de 6. La madre de ambos, de 35, está grave. El camionero, de 29 años, oriundo de Saladillo, sobrevivió, justamente tras el accionar heróico de Fornes.

La investigación quedó caratulada como “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Dr. Pablo Teodoro Schestrom, perteneciente al Departamento Judicial Trenque Lauquen.