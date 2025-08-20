La candidata a senadora por el campo pasó por General Villegas, pero no se reunió con representantes del sector (VIDEO)

Analía Esperón, productora agropecuaria, con una explotación en el Partido de Leandro N. Alem y propietaria de un barco de transporte de hacienda por el Paraná; es una de las nuevas caras de la política de la provincia, pero en su debut, comenzó desde lo más alto; sin embargo asegura que va de menos a más.

La pretensión de Nuevos Aires (para el campo) es la darle visibilidad real al campo, lograr que quienes toman las decisiones desde un escritorio logren ponerse en la piel de los hombre y mujeres que lo habitan y trabajan en él.

De recorrida por la Cuarta sección, en la que están incluídos General Pinto, donde visitó a un productor tambero en retirada, en Germania; y General Villegas por donde pasó días pasados, no mantuvo contacto alguno con representantes del sector; sin embargo, esta entrevista con Distrito Interior le permite dar conocer los alcances de la plataforma que acaba de hacer pública.

Esperón no explicó los motivos de su falta de contacto con dirigentes, propietarios o trabajadores del sector que representa y al cual pretende posicionar en el ámbito político, sin embargo pueden existir dos posibilidades; una la escases de tiempo ante la maratónica y frenética recorrida que realiza junto a un par de productores audiovisuales que la acompañan y producen el material que comparte en sus redes, motivo por el que pretende llegar a la mayor cantidad de personas valiéndose de los medios de comunicación de locales.

La otra, quizá la más probable, sea su pertenencia a una de las líneas de la Sociedad Rural Argentina, que la ubican en la vereda de enfrente (aunque caminando siempre en la misma calle) de algunos de los dirigentes villeguenses a ese nivel. Con el fin de evitar roces su visita se limitó a esta charla.

Sobre este último punto, Esperón integra el Consejo Regional Buenos Aires Norte del INTA, es una defensora y promotora del bienestar animal y la forestación.

Nuevos Aires es una alianza conformada por los partidos Unión Celeste y Blanco, Renovador Federal, Integrar, Espacio Abierto, Tiempo de Todos y Construyendo Porvenir.

Nuevos Aires tiene una participación activa en toda la provincia de cara a las próximas elecciones del 7 de septiembre con candidatos surgidos no solo de la dirigencia, sino de sectores de la producción, educación, profesionales y trabajadores. Uno de los referentes es Mauricio D’Alessandro como cabeza de lista en la Tercera sección electoral.