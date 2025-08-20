Adriana Galliano, candidata a consejera escolar: «Soy una apasionada de la educación» (VIDEO)

La candidata a primer concejal por SOMOS Buenos Aires, SOMOS General Villegas, fue entrevistada días pasados en FM Peregrina donde se refirió a los motivos que la llevaron a involucrarse en política tras la propuesta que le formulara el intendente Gilberto Alegre, cuya Gestión representa.

Galliano, que lleva 11 años desempeñándose como Directora de la Escuela Primaria N°3 en la ciudad cabecera, a la que accedió por concurso, expuso sus ideas, e ideales, a los que puede aportar desde el Consejo Escolar en caso de acceder.

A su vez, y en ese sentido, dijo que la Gestión de este ente en el distrito, cumple con todo lo que los docentes y directivos requieren desde las escuelas, obteniendo respuestas. A partir de ello, y con la experiencia acumulada a lo largo de su vida profesional, siendo Licenciada en Trabajo Social, consideró que puede ponerla al servicio de la comunidad.