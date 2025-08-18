Claudia Escudero fue operada satisfactoriamente, continúa internada en La Plata

Claudia Escudera, por quien inició días pasados una campaña solidaria dado el delicado cuadro de salud que atravesaba, por lo que requería casi en la urgencia una intervención quirúrgica, finalmente fue intervenida, con éxito en la ciudad de La Plata donde permanece internada en el Instituto de Diagnóstico.

La operación de hígado, páncreas y vía biliar compleja, se realizó el sábado 9, luego que acudiera a la consulta, tal lo programado.

Actualmente se encuentra en observación, atravesando un post operatorio satisfactorio, aunque con algunas complicaciones propias de su cuadro, que requieren especial atención.

Respecto a la campaña, ésta llegó a su fin; lo recaudado, que rondó los $ 4.000.000, permitieron alcanzar el objetivo; no obstante, a su regreso a General Villegas, más tranquila y segura que todo estará bien, Claudia dará detalles.

Una vez más, la comunidad respondió satisfactoria y efectivamente ante un requerimiento por salud, como ha ocurrido en otras oportunidades.