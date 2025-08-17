Falleció el conductor del auto que volcó esta mañana en cercanías de General Villegas

El hombre de 45 años, de General Villegas, que está mañana volcó cuando circulaba por la Ruta 226 en sentido Tres Algarrobos – Villegas a bordo de un automóvil Nissan Tida, falleció en el hospital municipal como consecuencia de las graves heridas sufridas tras el siniestro vehicular.

El único ocupante del rodado había salido despedido del habitáculo y su estado era, a simple vista, grave al momento de ser trasladado.

Hace unos minutos, alrededor de las 10:45 horas, confirmaron su deceso.

Aun se desconocen las causas del despiste que provocó el desenlace fatal.