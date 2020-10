EXCLUSIVO – COVID-19: valioso testimonio de Gabriel Inacio, primer caso positivo en Gral. Pinto (VIDEO)

El paciente dialogó telefónicamente con Distrito Interior desde el aislamiento que cursa desde su casa.

El testimonio, valioso por lo que aporta, permite conocer de primera mano cómo fueron los síntomas por los que decidió, acertadamente, realizar la consulta en el hospital, donde decidieron hisoparlo y desde ese momento permanece en cuarentena.

El primer caso positivo del distrito, se encuentra cursando la enfermedad sin fiebre y en buen estado general, aguardando con ansias superar este trance para volver a abrazar a su nieto con quien había compartido un paseo, como habitualmente lo hace, por los espacios públicos de la ciudad.

La entrevista permite conocer sus últimos movimientos antes de iniciar el proceso que le permitió saber que se había contagiado de la enfermedad, aclarando algunas especulaciones respecto a un viaje a una zona caliente de coronavirus, que aseguró, nunca realizó. Por otra parte contó de los afectados de su familia, entre ellos, dos positivos y la espera del hisopado que se realizaron otros dos.

Destacó en todo momento la importancia de la consulta temprana y reconoció el valor de los trabajadores de la salud, tanto médicos, auxiliares, como administrativos, con los que mantiene estrecho contacto de manera permanente.

El nexo epidemiológico, aún no detectado, no le permite saber, ni siquiera sospechar, dónde o cómo se enfermó, por lo que no se puede determinar si es el primer caso realmente en el distrito o alguien quizá asintomático lo contagió; eso explica el pedido de las autoridades sanitarias al intendente de suspender algunas actividades hasta el 12 de este mes.

Gabriel Inacio accedió a este diálogo con Distrito Interior, principalmente a concientizar de la importancia de no ocultar información ante la aparición de síntomas o contacto con personas que pueden haber dado, o dar, positivo.