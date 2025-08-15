El Centro de Transportistas construye la nueva playa para camiones, entre otras obras, en el nuevo predio (VIDEO)

La entidad cambió de sede y desde el 1° de agosto se encuentra a cargo de las instalaciones de la balanza de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas.

Para ello, si bien ya se encuentran en el lugar ubicado sobre la Ruta Nacional 188 entre General Villegas y Banderaló, son necesarias importantes obras como la construcción de la playa de estacionamiento, entre otros.

El predio reúne todas las condiciones y le han sumado iluminación, cámaras de seguridad, lo están pintando.

Esta semana, al momento de la visita de DISTRITO INTERIOR TE VÉ, se hallaba personal del INTI fiscalizando la balanza, lo que nos permitió sumar un dato más que aporta conocimiento acerca de esto que se realiza una vez por año.

La entrevista fue con Gustavo britos, Secretario, y José Luis Rivero, Tesorero, del Centro.