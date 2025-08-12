Zonal: el intendente Ferraris anticipó que hará hoy «un anuncio importante» que tendrá impacto en la zona

Carlos Ferraris, intendente del distrito de Leandro N. Alem, adelantó a través de las redes sociales que hoy a las 11 horas hará un importante anuncio que tendrá un fuerte impacto en el distrito, aunque se estima que también alcance a la zona.

Acerca del tema a abordar, el primer mandatario no dio detalles, pero lo hará mediante una conferencia de prensa que tendrá lugar en el Centro Universitario de la ciudad de Vedia, cabecera del Partido que conduce, al que entre otros medios, fue invitado Distrito Interior.

Ante las consultas realizadas por nuestro medio, Ferraris anunciaría formal y oficialmente la instalación de la planta de procesamiento de maní de la fira AGD, de la que oportunamente informáramos. Este proyecto, además de ser el primero en instalarse en la provincia de Buenos Aires, generará inicialmente un centenar de puestos de trabajo.