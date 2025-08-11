General Villegas: falleció Sergio Recarte

Sergio Recarte había nacido el 8 de agosto de 1955 en General Villegas, donde vivió hasta el año 1974 en que dejó la ciudad para ir a estudiar a la ciudad de La Plata. Allí comenzó a militar en la Universidad y el día 19 de marzo, cinco días antes del último golpe cívico-militar fue secuestrado por una patota policial. Tras su liberación vivió en el País Vasco desde 1978 hasta 1987, donde conoció a su compañera, Nekane Olazar, con quien formó la familia que se completó con la llegada de la hija de ambos, Maite.

Radicado en su ciudad natal Sergio desplegó su pasión por la cultura del País Vasco sobre el que estudió, incluso publicó libros con esa temática, y otros vinculados con su historia personal.

Entre sus logros, fue socio fundador del Centro “Villegas’ko Euskaldunak” en 2001, y se desempeñó como responsable del área Cultura hasta finales del 2008.

Su militancia por los Derechos Humanos la mantuvo intacta y activa hasta sus últimos días; sobre el particular, desde el partido Justicialista de General Villegas, al que pertenecía lo despidieron con un sentido mensaje: «Hoy despedimos con enorme tristeza a Sergio Recarte, militante histórico del peronismo, escritor, defensor incansable de los Derechos Humanos y compañero de lucha desde los años 70.

Sergio fue un hombre cálido y amable, pero también valiente y combativo, que nunca dejó de pelear por sus convicciones.

Acompañamos a su hija Maite, una gran compañera, y a toda su familia en este momento tan doloroso. Desde el Partido Justicialista les enviamos todas nuestras fuerzas y nuestro cariño.

Su ejemplo y su memoria vivirán siempre en cada una de nuestras luchas. Hasta siempre, compañero».

Recarte, tiempo atrás en una charla informal con Distrito Interior, había manifestado su lucha contra una dura enfermedad que fue la causa de su deceso este 11 de agosto de 2025.