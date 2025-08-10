COLUMNA DE OPINIÓN: «Llamados a seguir a Jesús» (VIDEO)

Esta es una nueva columna de opinión de la Iglesia Redil de Cristo, de General Villegas.

Cada domingo, la prédica de la reunión de la tarde noche, es registrada en el Auditorio de la calle Moreno 1088, arteria principal de la ciudad.

En esta oportunidad, el mensaje estuvo a cargo el Pastor Rafael Bazán, quien eligió por título Llamados a seguir a Jesús.

Este espacio está destinado a que quien lo desee o esté en la búsqueda de un cambio en su vida, en sus días, sin fanatismos, ni imposiciones; aún sin importar el credo, encuentre una respuesta.