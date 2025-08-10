Junín logró inaugurar la nueva terminal, ¿puede General Villegas ilusionarse?
Este domingo 10 de agosto en la ciudad de Junín quedó inaugurada la nueva terminal de ómnibus que se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional 7 y la Avenida Circunvalación.
Terminal de Junín inaugurada hoy
La obra llevó largos años de espera y anuncios, en ese lapso pasaron al menos tres intendentes y varias gestiones que no habían logrado su concreción.
Este detalle, y si se quiere la ubicación, en la ruta, permiten una inevitable comparación con la «nueva» terminal de General Villegas, que a merced del deterioro espera por su finalización. Aún pasado los años su diseño es vanguardista, pero el deterioro, al que contribuyen diariamente decenas de personas, en su mayoría chicos y adolescentes, aunque hay mayores que también la visitan, ha sido notable.
Su culminación hubiese aportado de manera directa e indirecta muchos beneficios a la comunidad que solo refleja una sentimiento común: la frustración.
A esta altura ni siquiera está en discusión si hay un culpable, pesa socialmente saber que a la comunidad se le ha negado esta posibilidad de contar con un nuevo espacio, haber dejado disponible otro como es la terminal actual dentro del éjido urbano, contribuyendo al desarrollo y modernización.
Sin embargo, a pesar de los cambios de color político tanto en la nación, en la provincia y e municipio, nadie logró sacarla del doliente letargo en el que se encuentra.
De allí que habiendo Junín logrado la inauguración de la nueva terminal en un lugar estratégico y moderna, tras una secuencia similar a la de General Villegas, se pueda pensar en que hay, al menos, permiso para soñar.
Así luce hoy la «nueva» terminal de Villegas