«Yo no vengo a pelear, no vengo a discutir, vengo a trabajar por la sociedad» (VIDEO)

Eugenio Leporati es empresario del rubro agropecuario, y desde hace unos seis años integra la comisión del club Atlético, el que hoy preside, la última noticia de este villeguense es su aceptación a participar en política, encabezando la Lista de SOMOS Buenos Aires, que representa a Gilberto Alegre.

Tras la presentación de la nómina que lo acompaña, en la que dio el primer discurso públicamente, el candidato a concejal, pasó por los estudios de FM Peregrina (92.9) donde hizo referencia a diferentes aspectos de este desafío.

Su slogan es la de unir, dialogar, buscar los consensos que permitan obtener y lograr las mejores cosas para el distrito.

Por otra parte, si bien su actividad privada lo ha munido de experiencia en el manejo de personal, de recursos económicos, y ha demostrado a través del club una faceta social, insiste en que este será un proceso de aprendizaje; de allí que entiende que cada uno de sus pares y las personas con las que está formando un equipo político serán una fuente de conocimiento que tomará para lograr los mejores resultados.

En la nota sorprendió al hablar de la donación de su dieta como concejal, a la que no tenía en cuenta, y de la que cayó en cuenta luego que un comentario lo hiciera reaccionar en las redes. Si bien lo que puedan opinar de él, no lo afecta, lo que percibirá por su función en el Concejo no lo había considerado, por lo tanto decidió que lo donará.

Leporati expresó por qué se involucró en política, y por qué lo hizo en este espacio, al que reconoció como el que está haciendo lo correcto por el distrito de General Villegas.

Dando lo sprimeros pasos, literalmente, en política, una vez presentada la Lista, ya se encuentra recorriendo la ciudad cabecera y los pueblos, participando de caminatas, recorridas y actos que lo ponen de cara a la gente, a la que prometió escuchar con atención, entendiendo que es entre todos, eso incluye a los vecinos, como se alcanzará el bienestar de toda la sociedad.