El 9 de agosto se conmemora el Día de la Educación Especial, en homenaje a que en 1949 se creó en Argentina la Dirección de Educación Especial. Este hecho desencadenó en la constitución de la modalidad en el marco de la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006.

La Educación Especial es una modalidad educativa que busca dar respuestas pedagógico-terapéuticas a personas con discapacidad, en todos los niveles del sistema educativo. Las y los docentes de educación especial tienen como meta la transformación educativa y llevan como emblema los principios de la inclusión desde un paradigma de derechos, abogando los principios que la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad dispone.

La creación de la modalidad constituyó un salto cualitativo que permitió resignificar el concepto de discapacidad y propiciar desafíos, generar interrogantes y motivar sus posibles respuestas entendiendo a la diversidad como ese factor de cambios que requiere de la participación no solo de la sociedad, sino de las propias personas con discapacidad en primera persona.

Como Facultad comprometida en la formación de profesionales que se desempeñan en el ámbito de la Educación Especial y que constantemente brega por la inclusión de dicho colectivo, se suma al camino de luchar contra la discriminación, segregación e invisibilización que sufren dichas personas.

La Facultad de Educación se involucra de manera constante y permanente en temáticas de formación, capacitación y reflexión en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y respetando lo que la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad explicita en su texto.

Se suma al agradecimiento y reconocimiento a quienes hacen posible que la Educación Especial siga siendo un espacio de atención, educación e inclusión bajo el lema: “Nada de nosotros sin nosotros”.