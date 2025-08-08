Alumnos de la Escuela Agropecuaria de Villegas viajaron a un establecimiento tambero modelo, «futurista»

La Escuela Agropecuaria «Nelly Brown de Emerson» movilizó este jueves a 35 alumnos de 4° y 5° año hasta Cristophersen, sur de la provincia de Santa Fé, donde Adecoagro lleva adelante un modelo productivo con altísima tecnología.

Este es un vínculo que data del año anterior en que el primer grupo de alumnos viajó; hoy volvieron a visitar las instalaciones invitados por la firma.

Los alumnos concluyen la visita sorprendidos al observar y conocer lo último de la tecnología al servicio de la lechería en este caso. Son tres tambos calesita de 15.000 vacas cada uno, que producen diariamente más de 500.000 litros.

Los alumnos pudieron recibir información sobre genética, alimentación, el cuidado del medio ambiente, dado que con los efluentes de los tambos se genera energía eléctrica que alimenta localidades de la zona.

Por otra parte esta empresa genera una importante cantidad de puestos de trabajo, se estiman unos 500 de manera directa, personas de las cuatro localidades de alrededor. El personal es trasladado al ingreso y egreso por combis dispuestas por la patronal. A esto se le debe sumar lo tercerizado que se suma al funcionamiento de este gigante, lo que aumenta considerablemente las personas a través de las cuales se inyecta en la economía regional un importante caudal de dinero que repercute virtuosamente.

César Julián, Jefe de Área de Producción de la Escuela Agropecuaria, consultado por esta experiencia, destacó el valor que estas jornadas tienen, dado que en un futuro pueden ser nexo para que los alumnos del establecimiento educativo villeguense tengan la posibilidad de una fuente de trabajo, además de poder tener contacto directo con la tecnología más avanzada, lo que les muestra la importancia de la capacitación permanente para lograr insertarse en el mercado laboral que los espera al concluir sus estudios secundarios, incluso si la idea fuera continuar estudiando en otro nivel.