Un empleado de la Escuela Agropecuaria sufrió un accidente cuando se le cruzó un perro

Un trabajador del sector cocina del establecimiento educativo regresaba a la ciudad anoche alrededor de las 23 horas, luego de haber concluido su turno cuando al llegar a la cancha del club Sportivo, por el camino vecinal, se encontró con un perro en su paso al que no pudo esquivar.

El can de tamaño grande, un ovejero alemán, que pertenece a una de las viviendas ubicadas en las inmediaciones, fue embestido por la moto produciendo la caída del hombre de apellido Barale que rápidamente fue trasudado al hospital.

El perro quedó visiblemente golpeado y en el lugar, siendo retirado pro su propietario pasados unos minutos.

El rodado en el que se movilizaba Baraque quedó seriamente dañado.